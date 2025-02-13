Оператор ГТС України шукає нового гендиректора після звільнення Липпи

Наглядова рада ТОВ "Оператор ГТС України" оголосила про початок конкурсного відбору на посаду генерального директора компанії.

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.

Зазначається, що 12 лютого наглядова рада визначила вимоги до кандидатів та встановила порядок проведення конкурсного відбору.

Конкурс відбуватиметься із залученням рекрутингової агенції ТОВ "Тедвайзорс".

За результатами проведеного конкурсу Наглядова нарада затвердить кандидатуру нового генерального директора ТОВ "Оператор ГТС України".

Резюме від кандидатів прийматимуться протягом 21 дня – до 6 березня 2025 року включно.

Нагадаємо:

Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Дмитро Липпа піде з посади після завершення опалювального сезону 2024-2025 років.

Кабінет міністрів на засіданні 17 березня 2023 року погодив кандидатуру Дмитра Липпи на посаду гендиректора "Оператора газотранспортної системи України" (ОГТСУ).