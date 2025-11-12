В НАЗК розпочали службову перевірку після оприлюднених матеріалів НАБУ

В Національному агентстві з питань запобігання корупції розпочато службову перевірку після оприлюднених матеріалів НАБУ про корупційну схему в енергетиці.

Про це інформує пресслужба НАЗК.

"У звʼязку з суспільним резонансом через оприлюднені матеріали НАБУ, у яких згадується НАЗК, повідомляємо, що 10 листопада 2025 року розпочато службову перевірку та направлено офіційний запит до НАБУ для отримання відповідної інформації", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Громадська рада при НАЗК оприлюднила заяву із вимогою провести такі дії та оперативно отримала відповідь.

НАЗК підтверджує готовність до максимальної співпраці з громадськістю, медіа, правоохоронними органами та іншими сторонами, і водночас очікує на надання НАБУ відповіді на направлений запит і додаткової інформації, що дозволить оперативно та якісно провести перевірку, наголошує пресслужба.

На плівках НАБУ зафіксовано, що у травні 2025 року "Тенор", він же, за даними ЗМІ, очільник підрозділу безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов, ймовірно завозив хабар у розмірі 20 тисяч доларів у НАЗК, зазначила голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної діяльності Анастасія Радіна.

"Разом із колегами реєструю законопроект про невідкладний незалежний аудит НАЗК", – повідомила вона.

За її словами, цей аудит мав розпочатися ще влітку. Цього не сталося, бо Мінʼюст та НАЗК фактично його заблокували.

"Враховуючи інформацію з плівок НАБУ, а також те, що негайне проведення аудиту є рекомендацією останнього звіту Єврокомісії, час панькатись вичерпано.

Критерії аудиту має визначити сама комісія із незалежних експертів, а аудит має розпочатися негайно", – наголосила Радіна.

Читайте також: Від міністра до "смотрящих": як працювала схема розкрадання "Енергоатома" та хто за нею стоїть

Нагадаємо:

Фігуранти розслідування НАБУ під прикриттям посадовців відмивались десятки мільйонів доларів з оператора української атомної енергетики "Енергоатом".

За даними НАБУ, схема відмивання коштів доволі примітивно та цинічно: якщо приватний бізнес хотів працювати (продавати товари чи надавати послуги) з "Енергоатомом", то він мав заплатити від 10% до 15% відкату. Відмовляєшся – не отримуєш оплату та "вилітаєш" зі списку постачальників.

Такий механізм учасники між собою називали "шлагбаум": ти або ділишся маржею, або стоїш перед зачиненими дверима.

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч (фігурує у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Карлсон"), який буквально за декілька годин до обшуків НАБУ встиг виїхати з країни.