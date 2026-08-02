ОПЕК+ планує збільшити квоти на видобуток нафти у вересні

Організація країн експортерів нафти та її союзники (ОПЕК+) планує у неділю 2 серпня схвалити збільшення квот на видобуток приблизно на 188 000 барелів на день, починаючи з вересня, після чого група призупинить подальше збільшення видобутку, оскільки завершує процес скасування добровільних скорочень.

Про це повідомляє Reuters.

Сім основних членів ОПЕК+ – Саудівська Аравія, Росія, Ірак, Кувейт, Алжир, Казахстан та Оман протягом більшої частини цього року збільшували щомісячні квоти на видобуток.

Однак ці збільшення здебільшого залишилися лише на папері, оскільки війни в Ірані та на Україні порушили експорт з країн Перської затоки, Росії та Казахстану.

Після вересня група, ймовірно, призупинить збільшення видобутку до кінця року, повідомили один делегат ОПЕК+ та одне джерело в ОПЕК+, оскільки альянсу належить провести потенційно складні переговори щодо нових квот на видобуток.

Збільшення у вересні завершить поетапне скасування скорочення поставок на 1,65 млн барелів на добу, про яке було домовлено ще у 2023 році, коли до складу групи ще входили Об'єднані Арабські Емірати, які вийшли з ОПЕК у травні.

ОПЕК+ проводить перегляд нафтовидобувних потужностей членів організації, які будуть використані для визначення базових рівнів видобутку на 2027 рік, на основі яких встановлюються квоти.

Призупинення збільшення видобутку після вересня залишить у силі скорочення видобутку ОПЕК+ обсягом приблизно 2 мільйони барелів на добу, що діє з 2022 року, доти, доки група не вирішить, як розподілити додаткові обсяги поставок між членами.

Деякі члени групи, зокрема Ірак, наполягають на збільшенні індивідуальних квот, щоб відобразити вищі виробничі потужності.

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Морський експорт російської сирої нафти зріс до найвищого рівня від початку повномасштабної війни, але падіння цін і накопичення непроданих барелів створюють для Кремля нові проблеми.