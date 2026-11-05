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Аварійні відключення поширилися на Київську область

Володимир Тунік-Фриз — 5 листопада, 11:15
Аварійні відключення поширилися на Київську область
Фото ілюстративне
Фото: Getty images

За командою НЕК "Укренерго" запроваджено екстрені відключення світла у Київській області.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Екстрені відключення запроваджують через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок російських обстрілів. Під час них попередньо анонсовані графіки не діють.

Аварійні відключення також діють у Києві

Нагадаємо:

На півдні Одещини внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру.

Також уночі росіяни атакували енергообʼєкт на Чернігівщині, внаслідок чого в області складна ситуація з енергетикою.

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