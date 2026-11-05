Аварійні відключення поширилися на Київську область
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За командою НЕК "Укренерго" запроваджено екстрені відключення світла у Київській області.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Екстрені відключення запроваджують через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок російських обстрілів. Під час них попередньо анонсовані графіки не діють.
Аварійні відключення також діють у Києві
Нагадаємо:
На півдні Одещини внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру.
Також уночі росіяни атакували енергообʼєкт на Чернігівщині, внаслідок чого в області складна ситуація з енергетикою.