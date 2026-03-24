ОККО викупило проєкт вітроелектростанції у ексголови Тернопільської райради

ОККО викупило компанію "ЮА Ренерджі", яка планувала побудувати ВЕС 272 МВт на Тернопільщині.

Про це повідомляє профільне видання ExPro.

Згідно з даними YouControl, відбулись зміни у складі засновників - замість "Елізіум ЮА" та "Схоли" стало ТОВ "Вінд Солар Інвест". Кінцевий бенефіціарний власник відтепер Віталій Антонов. Керівником став Сергій Заяць.

Як повідомлялося раніше, "ЮА Ренерджі" планувало побудувати вітроелектростанцію у східній частині Тернопільської області – між селищем Підволочиськ і містом Скалат, загальною потужністю до 272 МВт (40 вітроенергетичних установок).

Також було передбачено збудувати трансформаторну підстанцію і комунікаційні мережі (завдовжки до 70 км), низку обслуговуючих та допоміжних будівель.

Власниками були "Юа Ренерджі" Юлія Поважна і Олександр Похилий. Зокрема, Олександр Похилий є місцевим підприємцем, у 2015-2019 рр. він був головою Тернопільської районної державної адміністрації. Також Похилий раніше мав стосунок до партії БПП/Європейська солідарність, зокрема був помічником народного депутата Тараса Юрика та очолював районну організацію партії.

