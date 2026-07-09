Радницю Промислової палати та її сина підозрюють у вимаганні €100 тисяч у виробника дронів

Українська правда

Радницю президента Торгово-промислової палати України з правових питань Любов Нестиренко та її сина підозрюють у вимаганні 100 тисяч євро у виробника бойових безпілотників за висновок, який мав допомогти підприємству уникнути штрафів після пожежі на складах.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора, джерела "Української правди" у правоохоронних органах

Деталі: За даними джерел УП у правоохоронних органах, фігуранткою справи є радниця президента Торгово-промислової палати України з правових питань Любов Нестиренко.

До неї звернулося оборонне підприємство, яке виготовляло й постачало бойові безпілотники за державним контрактом. У червні 2026 року на його складах сталася пожежа, за інформацією СБУ, через російську повітряну атаку. Частина продукції згоріла.

Щоб пояснити зрив строків і уникнути штрафів, підприємство попросило у ТПП експертний висновок про зміну обставин.

Слідство стверджує, що Нестиренко вимагала у представника підприємства 100 тисяч євро за цей документ, а свого сина залучила як посередника.

СБУ

Дослівно ОГП: "Підприємству дали зрозуміти, що у разі відмови можуть виникнути штучні проблеми з документами. Зокрема, під час можливих подальших перевірок у базах та архівах ТПП нібито могли "зникнути" матеріали, на підставі яких видавався висновок, а підпис уповноваженої особи могли поставити під сумнів".

Прокуратура України

Деталі: Правоохоронці задокументували передачу неправомірної вигоди двома траншами по 50 тисяч євро. Після отримання другої частини коштів 7 липня радницю ТПП та її сина затримали.

СБУ

Їм повідомили про підозру у пособництві в одержанні неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та поєднаному з вимаганням (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368-3 КК України).

Суд обрав обом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Для радниці ТПП визначили альтернативу у вигляді застави 10 млн грн, для її сина – 5 млн грн.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми.