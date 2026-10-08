У Києві скасували екстрені відключення: повернулися графіки
У Києві скасували екстрені відключення світла
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У Києві 8 жовтня скасували екстрені відключення електроенергії та повернулися до стабілізаційних графіків.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Повернення до графіків не означає повного скасування обмежень – у столиці продовжують діяти стабілізаційні відключення.
Перевірити графік для своєї адреси можна в чат-боті ДТЕК, на сайті компанії або в застосунку "Київ Цифровий", додали в енергокомпанії.
Нагадаємо:
Зранку 8 жовтня за командою НЕК "Укренерго", у Києві та деяких районах області запровадили екстрені відключення світла.
Згодом стало відомо, що енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію через пошкоджені мережі – обсяги відключень світла зросли до трьох черг.