У Києві скасували екстрені відключення: повернулися графіки

У Києві 8 жовтня скасували екстрені відключення електроенергії та повернулися до стабілізаційних графіків.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Повернення до графіків не означає повного скасування обмежень – у столиці продовжують діяти стабілізаційні відключення.

Перевірити графік для своєї адреси можна в чат-боті ДТЕК, на сайті компанії або в застосунку "Київ Цифровий", додали в енергокомпанії.

Нагадаємо:

Зранку 8 жовтня за командою НЕК "Укренерго", у Києві та деяких районах області запровадили екстрені відключення світла.

Згодом стало відомо, що енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію через пошкоджені мережі – обсяги відключень світла зросли до трьох черг.