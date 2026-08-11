ДТЕК повернув світло більшості одеситів, але з подачею електроенергії є складнощі

Після масованої атаки, яку росіяни здійснили на Одесу 9 серпня, енергетики повернути світло у більшість домівок, але значна частина міста та області зараз отримує електроенергію за тимчасовими схемами.

Про це інформує ДТЕК.

Після масованої атаки вночі 9 серпня енергетикам вдалося повернути світло у більшість домівок одеситів, повідомили у компанії.

"Але ремонти тривають: ще 2,6 тис. родин у Пересипському районі залишаються без електроенергії. Наші бригади працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше заживити всі домівки", – говориться у повідомленні.

У ДТЕК зазначають, що значна частина міста та області зараз отримує електроенергію за тимчасовими схемами. Через спеку вони не можуть передати весь необхідний обсяг електроенергії.

Щоб уникнути пошкоджень обладнання та масштабних аварій, енергетики вимушено застосовують екстрені відключення.

"Просимо ощадливо споживати електроенергію та вмикати енергоємні прилади по черзі, особливо у пікові години — з 17:00 до 23:00", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

9 серпня ворог здійснив одну з наймасштабніших атак на Одещину цього року, внаслідок чого було, зокрема, пошкоджено енергетичні обʼєкти.

Російські окупаційні війська в ніч на неділю, 9 серпня, завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок чого постраждали 8 осіб.