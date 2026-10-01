Російські обстріли залишили без світла споживачів у п'яти областях

Частина споживачів у Кіровоградській, Рівненській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях станом на 1 жовтня залишається без електропостачання внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання там, де це дозволяє безпекова ситуація. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Кількості знеструмлених споживачів та строків повернення світла в повідомленні не навели.

Водночас застосування графіків відключень наразі скасовано.

Нагадаємо:

Увечері 30 вересня "Укренерго" оголосило про погодинні відключення в окремих регіонах на 1 жовтня. Їх планували застосовувати з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 21:00 обсягом 0,5 черги, а обмеження потужності для промисловості та бізнесу — з 08:00 до 21:00.

Застосування графіків відключень електроенергії, запланованих на 1 жовтня, на даний момент скасовано.