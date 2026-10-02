Україна має "обмежені" резервні плани щодо атак РФ на водопостачання – NYT

Українські чиновники розповіли, чи готові до обстрілів водопостачання

Українські чиновники розповіли, що занепокоєні тим, що Україна не має достатньо розробленого плану на випадок масштабних ударів РФ по водопостачанню.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела

Раніше Росія ніколи не завдавала масштабних ударів по об'єктах водної інфраструктури.

У плані РФ щодо атак на українську інфраструктуру, який нібито був перехоплений Україною, зазначено, що Москва націлить десятки балістичних ракет та планерних бомб на систему водопостачання України, зокрема на насосні станції та очисні споруди.

Видання зазначає, що українські чиновники приватно висловлювали занепокоєння тим, що країна має обмежені резервні плани на випадок серйозних перебоїв у водопостачанні.

Нагадаємо:

Згідно з затвердженим російським планом, який нібито перехопила Україна, Росія планує під час зимових обстрілів відрізати українські АЕС від енергосистеми ударами за кілометр від станцій та масовано атакувати системи водопостачання.