Новини 30 квітня: деталі угоди про надра, ціни на газ в Україні вищі за європейські
Про що всі сьогодні говорили?
Про газ. В Україні ціни на природний газ вперше за майже рік перевищили спотові ціни на природний газ у Європі.
Про угоду про надра. Зранку середи стало відомо, що Україна готова підписати угоду про видобуток копалин зі США у середу 30 квітня.
Пізніше, прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив готовність України підписати угоду про надра. За його словами, це могло статися протягом найближчої доби.
Згодом, перемовники з України та США у Вашингтоні досягли згоди щодо основного змісту угоди про надра, але ще працюють над технічними питаннями окремих документів.
Про економіку США. У США валовий внутрішній продукт (ВВП) у першому кварталі 2025 року знизився на 0,3%, вперше з 2022 року.
Про ЗАЕС. Росія готова обговорити зі США їхню присутність на Запорізькій АЕС. До цього росіяни категорично відмовлялися обговорювати це питання.
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