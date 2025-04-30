Новини 30 квітня: деталі угоди про надра, ціни на газ в Україні вищі за європейські

Про що всі сьогодні говорили?

Про газ. В Україні ціни на природний газ вперше за майже рік перевищили спотові ціни на природний газ у Європі.

Про угоду про надра. Зранку середи стало відомо, що Україна готова підписати угоду про видобуток копалин зі США у середу 30 квітня.

Пізніше, прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив готовність України підписати угоду про надра. За його словами, це могло статися протягом найближчої доби.

Згодом, перемовники з України та США у Вашингтоні досягли згоди щодо основного змісту угоди про надра, але ще працюють над технічними питаннями окремих документів.

Про економіку США. У США валовий внутрішній продукт (ВВП) у першому кварталі 2025 року знизився на 0,3%, вперше з 2022 року.

Про ЗАЕС. Росія готова обговорити зі США їхню присутність на Запорізькій АЕС. До цього росіяни категорично відмовлялися обговорювати це питання.

Ексклюзиви ЕП

Лише за перші три місяці 2025 року Україна придбала за кордоном товарів на 8,6 млрд дол. більше, ніж продала. На купівлю чого витрачається валюта?