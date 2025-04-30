Новости 30 апреля: детали соглашения о недрах, цены на газ в Украине выше европейских
О чем все сегодня говорили?
О газе. В Украине цены на природный газ впервые за почти год превысили спотовые цены на природный газ в Европе.
О соглашении о недрах. Утром среды стало известно, что Украина готова подписать соглашение о добыче ископаемых с США в среду 30 апреля.
Позже, премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил готовность Украины подписать соглашение о недрах. По его словам, это могло произойти в течение ближайших суток.
Впоследствии, переговорщики из Украины и США в Вашингтоне достигли согласия относительно основного содержания соглашения о недрах, но еще работают над техническими вопросами отдельных документов.
Об экономике США. В США валовой внутренний продукт (ВВП) в первом квартале 2025 года снизился на 0,3%, впервые с 2022 года.
О ЗАЭС. Россия готова обсудить с США их присутствие на Запорожской АЭС. До этого россияне категорически отказывались обсуждать этот вопрос.
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