Новости 30 апреля: детали соглашения о недрах, цены на газ в Украине выше европейских

О чем все сегодня говорили?

О газе. В Украине цены на природный газ впервые за почти год превысили спотовые цены на природный газ в Европе.

О соглашении о недрах. Утром среды стало известно, что Украина готова подписать соглашение о добыче ископаемых с США в среду 30 апреля.

Позже, премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил готовность Украины подписать соглашение о недрах. По его словам, это могло произойти в течение ближайших суток.

Впоследствии, переговорщики из Украины и США в Вашингтоне достигли согласия относительно основного содержания соглашения о недрах, но еще работают над техническими вопросами отдельных документов.

Об экономике США. В США валовой внутренний продукт (ВВП) в первом квартале 2025 года снизился на 0,3%, впервые с 2022 года.

О ЗАЭС. Россия готова обсудить с США их присутствие на Запорожской АЭС. До этого россияне категорически отказывались обсуждать этот вопрос.

Эксклюзивы ЭП

Только за первые три месяца 2025 года Украина приобрела за рубежом товаров на 8,6 млрд долл. больше, чем продала. На покупку чего тратится валюта?