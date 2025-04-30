Украинская правда
Все разделы
Укр Рос
Поддержать УП
Укр Рос

Новости 30 апреля: детали соглашения о недрах, цены на газ в Украине выше европейских

Артур Крыжный — 30 апреля, 21:00
Новости 30 апреля: детали соглашения о недрах, цены на газ в Украине выше европейских
Фото: Getty Images

О чем все сегодня говорили?

О газе. В Украине цены на природный газ впервые за почти год превысили спотовые цены на природный газ в Европе.

О соглашении о недрах. Утром среды стало известно, что Украина готова подписать соглашение о добыче ископаемых с США в среду 30 апреля.

Позже, премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил готовность Украины подписать соглашение о недрах. По его словам, это могло произойти в течение ближайших суток.

Впоследствии, переговорщики из Украины и США в Вашингтоне достигли согласия относительно основного содержания соглашения о недрах, но еще работают над техническими вопросами отдельных документов.

Об экономике США. В США валовой внутренний продукт (ВВП) в первом квартале 2025 года снизился на 0,3%, впервые с 2022 года.

О ЗАЭС. Россия готова обсудить с США их присутствие на Запорожской АЭС. До этого россияне категорически отказывались обсуждать этот вопрос.

Эксклюзивы ЭП

Почему растет импорт и кто виноват

Только за первые три месяца 2025 года Украина приобрела за рубежом товаров на 8,6 млрд долл. больше, чем продала. На покупку чего тратится валюта?

Последние новости