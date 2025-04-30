Стали відомі останні подробиці угоди про надра зі США

Перемовники з України та США у Вашингтоні досягли згоди щодо основного змісту угоди про надра, але ще працюють над технічними питаннями окремих документів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

"Сторони досягли згоди щодо основного змісту угоди та наразі працюють над технічними елементами в окремих документах, повідомили особи на умовах анонімності", - пише агентство.

Зазначається, що хоча обидві сторони вважають, що домовленість близька, українці сподівалися підписати загальну угоду до остаточного узгодження деталей, проте США наполягають на погодженні всіх компонентів одночасно, зазначила одна з осіб.

Раніше, прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що угода про надра буде підписана наближчим часом, додавши, що міністр економіки Юлія Свириденко вже прямує до Вашингтона для підписання.

За словами джерел, два тексти, які ще потребують остаточного узгодження, стосуються механізмів відстеження коштів відповідно до міжнародних стандартів, при цьому американська сторона готова підписати наявні проєкти документів після нічних переговорів у середу.

Раніше Financial Times повідомила про певні труднощі на завершальному етапі переговорів.

Нагадаємо:

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Україна готова підписати угоду про видобуток копалин зі США. Це може статися вже у середу, 30 квітня.

Для підписання документа до Вашингтона вирушила перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Financial Times повідомило, що підписання рамкової угоди про використання надр між Україною та США опинилось під загрозою зриву в останній момент, коли українська делегація вирушила до Вашингтона.

Як пише Bloomberg, у проєкті угоди йдеться про створення спільного фонду, який має залучати інвестиції в енергетику, гірничодобувну сферу та пов’язані галузі української економіки.

Українська делегація 11–12 квітня провела технічні консультації у Вашингтоні з адміністрацією президента Дональда Трампа щодо угоди про доступ до корисних копалин.

Міністерство економіки України оприлюднило текст меморандуму зі США щодо завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд для відбудови.

Майбутній спільний інвестиційний фонд України та США матиме право інвестувати як у розробку родовищ корисних копалин, так і в інфраструктурні проєкти.