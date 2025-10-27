Новини 27 жовтня: нові графіки, обстріл енергообʼєктів

Про екстрені відключення: У Києві, Київській, Сумській, і Дніпропетровській та інших областях вранці 27 жовтня були екстрені відключення світла.

Про Грецію і Туреччину: Грецькі танкерні компанії, які, за оцінками Інституту Брукінгса, перевозять третину російської нафти, що йде на експорт із західних портів, почали відмовлятися від роботи з російськими нафтовиками через санкції адміністрації Дональда Трампа.

Про OnlyFans: Поліціянтів з Прикарпаття, Мирослава Рожка та Миколу Калинчука, які вимагали тисячу доларів за закриття кримінального провадження проти моделі OnlyFans, звільнили зі служби.

Про PlayCity: Державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом PlayCity у співпраці з TikTok заблокували 33 акаунти, що порушували закон і просували азартні ігри.

Про кордон: 27 жовтня можливе уповільнення руху на в'їзд у пунктах пропуску "Нижанковичі – Мальховіце", "Смільниця – Кросценко" та "Грушів – Будомєж" у зв'язку з початком роботи цифрової Системи в'їзду/виїзду (Entry/Exit System, EES).

Про енергетику: Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Корюківському районі Чернігівської області.

Про графіки відключень: У вівторок, 28 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.

