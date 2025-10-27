Третина експорту нафти РФ під загрозою після відмови греків возити Urals

Грецькі танкерні компанії, які, за оцінками Інституту Брукінгса, перевозять третину російської нафти, що йде на експорт із західних портів, почали відмовлятися від роботи з російськими нафтовиками через санкції адміністрації Дональда Трампа.

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

Зазначається, що участь грецьких судновласників, які цього року щомісяця вивозили на експорт від 10 до 20 млн барелів російської нафти, наприкінці жовтня скоротилася до мінімуму.

Нині перевезення сорту Urals здебільшого виконують танкери "тіньового флоту". Водночас фрахтові ставки помітно зросли після посилення санкційного режиму.

Доставка однієї партії Urals із Приморська та Усть-Луги до індійських портів перевищила $8 млн проти $7 млн на початку місяця. Окремі перевізники підняли ціни до $10 млн за рейс, розповіли джерела Reuters.

Минулої середи президент США Дональд Трамп запровадив блокувальні санкції проти "Роснафти" і "Лукойлу" — двох найбільших нафтових компаній Росії, на які припадає половина видобутку в країні та кожен другий барель експорту. Одночасно Євросоюз у межах 19-го пакета санкцій додав до "чорних списків" ще 117 танкерів "тіньового флоту", збільшивши їхню загальну кількість до 558.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", а також їхніх дочірніх компаній.

Євросоюз вранці 23 жовтня остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою.