В Україні почалися екстрені відключення світла

У Києві, Київській, Сумській, і Дніпропетровській та інших областях вранці 27 жовтня почалися екстрені відключення світла.

Про це повідомляють пресслужби обленерго та ДТЕК.

"За командою Укренерго в Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовано екстрені відключення", - йдеться в повідомленні.

Енергетики повідомляють, що в разі змін інформуватимуть про це.

Крім того, Сумиобленерго повідомляє про екстрені відключення для своїх споживачів.

Така ж ситуація в Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській та Харківській областях.

Оновлено об 11:10:

За повідомленням "Укренерго", у кількох регіонах України вимушено запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черги. Обмеження будуть скасовані, як тільки ситуація стабілізується.

Також вимушено продовжений час застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів. ГОП в окремих регіонах будуть діяти з 07:00 до 19:00.

