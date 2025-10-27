PlayCity заблокувало 33 акаунти в TikTok через нелегальну рекламу казино

Державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом PlayCity у співпраці з TikTok заблокували 33 акаунти, що порушували закон і просували азартні ігри.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Йдеться, що сумарне охоплення цих профілів перевищує 365 тисяч підписників. Ще 20 сторінок з аудиторією понад 625 тисяч чекають на перевірку.

Паралельно триває активна співпраця з Meta. Завдяки цій взаємодії вже заблоковано 54 Instagram-сторінки, що незаконно рекламували азартні ігри, інформує Мінцифри.

Нагадаємо:

Міністерство цифрової трансформації та PlayCity вперше встановлять ліміти для гравців в азартні ігри.

PlayCity оштрафувало трьох Instagram-блогерок за порушення законодавства про рекламу азартних ігор - по 4,8 млн грн кожну. Загалом - 14,4 млн грн.