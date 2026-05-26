НКРЕКП змінила тарифи на закачування, відбір та зберігання газу

Нацкомісія з держрегулювання у сфері енергетики підвищила тарифи на закачування та відбір газу в українських сховищах але знизила тариф на зберігання.

Про це йдеться у повідомленні регулятора від 26 травня.

З 1 червня в Україні діятимуть нові тарифи на закачування та відбір газу у сховищах та на зберігання.

Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

"Комісія ухвалила низку рішень щодо переходу АТ "Укртрансгаз" на стимулююче регулювання у сфері зберігання (закачування, відбору) природного газу, встановлення довгострокових параметрів регулювання та нових тарифів на відповідні послуги", говориться у повідомленні.

Тариф на зберігання газу встановлений на рівні 0,36 грн/тис. кубометрів на добу (без ПДВ). Діючий тариф – 0,4 грн/тис. кубометрів.

Тариф на закачування газу встановлений на рівні 290,45 грн/тис. кубометрів (без ПДВ). Це на 16% більше, ніж діючий тариф (253,03 грн/тис. кубометрів).

Тариф на відбір газу встановлений на рівні 290,45 грн/тис. кубометрів (без ПДВ) – на 13% вище, ніж діючий (243,52 грн/тис. кубометрів).

У Нацкомісії зазначають, що нові тарифи забезпечують перехід від моделі регулювання "витрати +" до багаторічного стимулюючого регулювання відповідно до методики, затвердженої у березні 2026 року.

Також для стимулювання довгострокового бронювання потужностей НКРЕКП запровадила нові знижувальні коефіцієнти, які враховують замовлення потужності на рік (річна потужність, об'єднана потужність).

"Ухвалені рішення формують нову модель функціонування оператора газосховищ та створюють передумови для довгострокового планування діяльності, підтримання належного технічного стану інфраструктури та її подальшого розвитку", – запевняють у НКРЕКП.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що НКРЕКП планує розглянути проєкт постанови щодо підвищення тарифів на закачування, відбір та зберігання газу в українських підземних сховищах газу.

НКРЕКП пропонує підвищити з 1 липня 2026 року тарифи НЕК "Укренерго". Зокрема йдеться про підвищення тарифу на передачу електроенергії в розмірі 903,53 грн/МВт*год (без ПДВ), що на 21,62% вище чинного.