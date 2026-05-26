Через удари РФ без світла залишаються споживачі у 6 областях

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це інформує "Укренерго".

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", – говориться у повідомленні.

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням "Укренерго" радить дізнаватися на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу.

Активне енергоспоживання "Укренерго" просить перенести на денний час – з 10:00 до 16:00.

"У вечірні години просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію – з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему", – нагадують у компанії.

У ніч на 26 травня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 122 ударними й імітаційними безпілотниками. Сили оборони збили 111 дронів, атака триває.