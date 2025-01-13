Німеччина готує до приватизації одного з найбільших енергетичних гігантів
Влада Німеччини розпочала пошук покупців для своєї частки в енергокомпанії Uniper, вартість якої оцінюється у $18,8 млрд.
Про це пише Reuters.
Після націоналізації Uniper у 2022 році через енергетичну кризу в Європі, уряд контролює 99,12% акцій компанії.
Наразі розглядається кілька сценаріїв реприватизації, включно з частковим продажем акцій або повторним їхнім розміщенням на біржі. Найімовірніший варіант – продаж 25% акцій компанії, однак не виключено і повний вихід держави зі складу акціонерів.
Серед потенційних покупців, за інформацією двох джерел, розглядається інвестиційна компанія Brookfield, що базується в Нью-Йорку. У разі повного продажу приватному інвестору це стане однією з найбільших угод у Європі за останні роки.
Міністерство фінансів Німеччини підтвердило, що вивчає всі можливі варіанти скорочення своєї частки. У відомстві повідомили, що основний акцент робиться на продаж акцій через фондовий ринок.
За правилами Євросоюзу, уряд Німеччини має зменшити свою частку в Uniper до не більше ніж 25% плюс одна акція до 2028 року.
Для реалізації угоди парламенту необхідно ухвалити закон, що дозволяє Uniper відновити виплату дивідендів, які компанія втратила в рамках державної допомоги обсягом 13,5 млрд євро.