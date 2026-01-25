"Нафтогаз" збільшив імпорт електроенергії

"Нафтогаз" цього тижня збільшив імпорт електроенергії з Європи на виконання рішення уряду для того, щоб стабілізувати ситуації в енергосистемі.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Обсяги закупівлі імпортної електроенергії вже покривають понад 50% потреб всіх підприємств групи, як це передбачено урядовою постановою", – зазначив він.

Корецький зауважив, що відповідний обсяг електроенергії вивільнено для потреб побутових споживачів.

Нагадаємо:

Державні компанії, насамперед АТ "Укрзалізниця" і НАК "Нафтогаз", повинні терміново забезпечити закупівлю імпортованої електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року, заявляв міністр енергетики Денис Шмигаль 16 січня.