Норвегія передала "Нафтогазу" енергетичне обладнання і грант на закупівлю газу

Група Нафтогаз отримала 16 газопоршневих установок від уряду Норвегії у партнерстві з ПРООН. Окрім цього, Норвегія виділила майже 140 млн євро грантової допомоги для закупівлі природного газу.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Потужність обладнання перевищує 150 МВт, що дозволить забезпечити теплом та електроенергією понад 500 тисяч мешканців Дніпропетровської області.

"Безпечніше енергопостачання є важливим для енергетичної стійкості України... Норвегія робить свій внесок у забезпечення цієї потреби", – зазначив прем'єр-міністр Норвегії.

Зазначається, що АТ "Укргазвидобування" також отримало обладнання для посилення газовидобутку.

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Нагадаємо:

Уряд Норвегії у партнерстві з Програмою розвитку ООН передали Україні критично важливе енергетичне обладнання.