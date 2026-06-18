Нафта впала нижче 75 доларів за барель

Після підписання домовленостей про відкриття Ормузської протоки, ціна нафти почала опускатись і у четвер 18 червня становила менше 75 доларів за барель.

Про це відомо зі статистики Tradingeconomics.

Так, у четвер 17 червня ціна барелю нафти тримається на рівні 74,6 долара. При цьому ціна еталонного бренду Brent тримається на рівні 77,6 долара за барель.

Загалом від минулого робочого дня, вівторка, ціни впали на приблизно 2 долара.

У ніч на 15 червня президент США Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки.

"Цим я надаю повне дозвіл на безперешкодне відкриття Ормузької протоки та, одночасно, санкціоную негайне зняття морської блокади з боку Сполучених Штатів. Судна всього світу, запускайте двигуни. Нехай нафта тече!", – заявив президент США.

Нагадаємо:

Рамкова угода, яку США та Іран мають остаточно узгодити після підписання меморандуму про взаєморозуміння, передбачає створення фонду інвестицій в іранську економіку на 300 мільярдів доларів.

США дозволять Ірану негайно розпочати продаж нафти та палива в рамках угоди про припинення війни.