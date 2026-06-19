Через обстріли росіян без світла залишаються споживачі у шести регіонах
Через обстріли росіян без світла залишаються споживачі у шести регіонах
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Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення в шести областях країни.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Мова про: Харківську, Сумську, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську і Херсонську області.
"Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", – йдеться у повідомленні.
Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 19 травня, станом на 09:30, його рівень був на 3,1% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у пʼятницю.
Причиною цьому є зростання температури у деяких регіонах.
Енергетики просять перенести активне користування електроенергією на 9:00-17:00.