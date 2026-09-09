Нові удари США та Ірану штовхнули нафту майже до $100 за барель

Нафта Brent у середу подорожчала до $99,22 за барель — найвищого рівня з липня — через нову ескалацію на Близькому Сході та ризик перебоїв із постачанням.

Про це пише агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent зросли на 1,3%. Американська нафта WTI подорожчала на 1,2% — до $94,13 за барель.

З початку серпня Brent додала 25%. Ринок відреагував на згасання сподівань на завершення шестимісячної війни та відновлення бойових дій.

У вівторок підтримувані Іраном хусити завдали ударів по кількох містах Саудівської Аравії. Американські сили атакували кілька іранських нафтових танкерів, а Іран — базу США в Йорданії та судна.

"На ринку нафти посилюється висхідний імпульс, оскільки Brent наближається до психологічно важливої позначки $100 за барель", — заявила керівниця відділу досліджень ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Нові атаки загрожують поглибити перебої з постачанням нафти з Близького Сходу, яке вже ускладнили удари по енергетичній інфраструктурі та основних судноплавних маршрутах.

Нагадаємо:

Підтримувані Іраном єменські хусити оголосили про розширення війни на Близькому Сході та завдали ударів по чотирьох містах на півдні Саудівської Аравії. Унаслідок масованого обстрілу постраждали понад 70 людей, а на нафтових об'єктах спалахнули пожежі.

Американські військові у вівторок знищили п'ять іранських танкерів із сирою нафтою після того, як Корпус вартових ісламської революції (КВІР) двічі за останні два дні безуспішно намагався атакувати військовий корабель ВМС США балістичними ракетами.