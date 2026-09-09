Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Нові удари США та Ірану штовхнули нафту майже до $100 за барель

Артур Крижний — 9 вересня, 09:55
Нові удари США та Ірану штовхнули нафту майже до $100 за барель
Фото: Getty Images

Нафта Brent у середу подорожчала до $99,22 за барель — найвищого рівня з липня — через нову ескалацію на Близькому Сході та ризик перебоїв із постачанням.

Про це пише агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent зросли на 1,3%. Американська нафта WTI подорожчала на 1,2% — до $94,13 за барель.

З початку серпня Brent додала 25%. Ринок відреагував на згасання сподівань на завершення шестимісячної війни та відновлення бойових дій.

У вівторок підтримувані Іраном хусити завдали ударів по кількох містах Саудівської Аравії. Американські сили атакували кілька іранських нафтових танкерів, а Іран — базу США в Йорданії та судна.

"На ринку нафти посилюється висхідний імпульс, оскільки Brent наближається до психологічно важливої позначки $100 за барель", — заявила керівниця відділу досліджень ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Нові атаки загрожують поглибити перебої з постачанням нафти з Близького Сходу, яке вже ускладнили удари по енергетичній інфраструктурі та основних судноплавних маршрутах.

Нагадаємо:

Підтримувані Іраном єменські хусити оголосили про розширення війни на Близькому Сході та завдали ударів по чотирьох містах на півдні Саудівської Аравії. Унаслідок масованого обстрілу постраждали понад 70 людей, а на нафтових об'єктах спалахнули пожежі.

Американські військові у вівторок знищили п'ять іранських танкерів із сирою нафтою після того, як Корпус вартових ісламської революції (КВІР) двічі за останні два дні безуспішно намагався атакувати військовий корабель ВМС США балістичними ракетами.

Ціна на нафту

Останні новини