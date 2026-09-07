Нафта відреагувала на обмін ударами по танкерах між США та Іраном

Ціни на нафту продовжили зростання після взаємних атак США та Ірану на танкери й інші судна, які посилили побоювання щодо тривалих перебоїв із поставками з Близького Сходу.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на 79 центів, або 0,82%, до $97,07 за барель. Американська WTI зросла на 80 центів, або 0,87%, до $92,28

За минулий тиждень Brent додала 7,8%, а WTI – майже 10%. Зростання відбулося після поновлення атак між США та Іраном, які скоротили потоки нафти через Ормузьку протоку. До війни цим маршрутом проходила близько п'ятої частини світових поставок нафти.

У суботу американські військові атакували три іранські нафтові танкери. Один із них перебував біля острова Харк – ключового центру нафтового експорту Ірану.

Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану того ж дня заявили про удари по трьох нафтових танкерах, які, за твердженням Тегерана, рухалися несанкціонованими маршрутами через Ормузьку протоку, а також по трьох американських суднах в інших районах.

Нагадаємо:

Поблизу іранського острова Харг у Перській затоці, де розташований один із головних нафтових терміналів країни, чули вибухи. Їхнє походження невідоме.