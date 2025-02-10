Ціни на нафту відреагували на нові погрози Трампа митам

Ціни на нафту зросли, оскільки інвестори оцінюють останню тарифну загрозу президента США Дональда Трампа щодо імпортованої сталі та алюмінію, що може уповільнити глобальне економічне зростання та знизити попит на енергоносії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent піднялися на 51 цент (0,7%) до $75,17 за барель, а ціна американської WTI зросла на 45 центів (0,6%) до $71,45 за барель.

Минулого тижня ринок зафіксував третє поспіль тижневе зниження через побоювання щодо глобальної торгової війни.

Трамп заявив, що в понеділок оголосить про введення 25% мит на всі імпортовані сталь та алюміній, що є ще одним серйозним кроком у зміні його торговельної політики.

Лише тиждень тому президент США запровадив мита на імпорт із Канади, Мексики та Китаю, але наступного дня тимчасово призупинив їх для сусідніх країн.

Аналітик IG із Сіднея Тоні Сайкамор зазначив, що після минулотижневого відступу Трампа інвестори наразі не надто реагують на загрозу мит на сталь та алюміній.

"Ринок зрозумів, що заголовки про нові мита з'являтимуться й надалі протягом наступних тижнів і місяців", – сказав він, додавши, що ймовірність як скасування мит, так і їх посилення в найближчій перспективі приблизно однакова.

"Можливо, інвестори починають розуміти, що реагувати негативно на кожну таку новину не є найкращою стратегією".

У понеділок також набирають чинності відповідні мита Китаю на деякі американські товари, проте ознак прогресу в переговорах між Пекіном і Вашингтоном поки що немає.

Трейдери, які займаються торгівлею нафтою і газом, намагаються отримати від Пекіна звільнення від мит на імпорт американської нафти та зрідженого природного газу.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що введе нові 25% мита на всі імпортовані до США сталь та алюміній у понеділок, а також "дзеркальні мита" пізніше цього тижня.