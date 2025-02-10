Цены на нефть отреагировали на новые угрозы Трампа пошлинами

Цены на нефть выросли, поскольку инвесторы оценивают последнюю тарифную угрозу президента США Дональда Трампа в отношении импортируемой стали и алюминия, что может замедлить глобальный экономический рост и снизить спрос на энергоносители.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent поднялись на 51 цент (0,7%) до $75,17 за баррель, а цена американской WTI выросла на 45 центов (0,6%) до $71,45 за баррель.

На прошлой неделе рынок зафиксировал третье подряд недельное снижение из-за опасений относительно глобальной торговой войны.

Трамп заявил, что в понедельник объявит о введении 25% пошлин на все импортируемые сталь и алюминий, что является еще одним серьезным шагом в изменении его торговой политики.

Всего неделю назад президент США ввел пошлины на импорт из Канады, Мексики и Китая, но на следующий день временно приостановил их для соседних стран.

Аналитик IG из Сиднея Тони Сайкамор отметил, что после прошлонедельного отступления Трампа инвесторы пока не слишком реагируют на угрозу пошлин на сталь и алюминий.

"Рынок понял, что заголовки о новых пошлинах будут появляться и дальше в течение следующих недель и месяцев", - сказал он, добавив, что вероятность как отмены пошлин, так и их ужесточения в ближайшей перспективе примерно одинакова.

"Возможно, инвесторы начинают понимать, что реагировать негативно на каждую такую новость не является лучшей стратегией".

В понедельник также вступают в силу ответные пошлины Китая на некоторые американские товары, однако признаков прогресса в переговорах между Пекином и Вашингтоном пока нет.

Трейдеры, которые занимаются торговлей нефтью и газом, пытаются получить от Пекина освобождение от пошлин на импорт американской нефти и сжиженного природного газа.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что введет новые 25% пошлины на все импортируемые в США сталь и алюминий в понедельник, а также "зеркальные пошлины" позже на этой неделе.