Трамп про санкції проти російської нафти: повернуться, щойно криза завершиться

Українська правда

Президент США Дональд Трамп заявив, що санкції проти російської нафти повернуть після завершення кризи на Близькому Сході.

Джерело: телефонне інтерв'ю Трампа телеканалу NBC News

Деталі: Зокрема, коментуючи зняття деяких санкції на тлі різкого зростання світових цін на нафту, Трамп заявив, що "хоче, щоб була нафта".

Він зазначив, що таке рішення щодо санкцій має тимчасовий характер.

Пряма мова Трампа: "Повернуться (санкції, - ред.), щойно криза завершиться".

Нагадаємо:

У п'ятницю, 13 березня, стало відомо, що Сполучені Штати зняли санкції з російської нафти.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація розглядає можливість скасування санкцій з російської нафти, щоб збільшити пропозицію на світовому ринку та уникнути дефіциту.

Ситуація на світовому енергетичному ринку різко загострилася після 28 лютого, коли у відповідь на удари США та Ізраїлю Іран атакував низку країн Близького Сходу та заблокував Ормузьку протоку.

2 березня ціна на нафту Brent підскочила на 13%, перевищивши 82 долари за барель, а ринки почали готуватися до тривалих перебоїв у постачанні.

6 березня ціни на нафту різко зросли до понад $90 після того, як міністр енергетики Катару попередив, що очікує, що всі експортери нафти й газу в Перській затоці можуть зупинити видобуток уже за кілька днів.

А вже 8 березня через бойові дії в Ірані ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель.