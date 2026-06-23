Нафта відреагувала на пожвавлення потоків через Ормуз

Ціни на нафту трохи знизилися, продовживши втрати попередньої сесії, оскільки інвестори шукають чіткіших ознак прогресу у відновленні потоків сирої нафти через Ормузьку протоку після мирних переговорів між США та Іраном.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 20 центів, або 0,3%, до $77,70 за барель. Американська West Texas Intermediate знизилася на 12 центів, або 0,2%, до $73,74 за барель.

У понеділок ціни впали більш ніж на 3% після того, як США надали Ірану 60-денне звільнення від санкцій за підсумками перших мирних переговорів, а посадовці повідомили про паузу в бойових діях у Лівані в межах ширшої угоди.

"Поступове зростання нафтових потоків через Ормузьку протоку й далі тисне на ринок", — написали аналітики ING у нотатці.

Два нафтові танкери з трохи менш як 2 млн барелів нафти пройшли Ормузьку протоку в понеділок, свідчать дані відстеження суден. Це стало ознакою пожвавлення руху після слабших потоків у неділю через занепокоєння щодо проходу цією водною артерією.

"Проходи останніми днями, схоже, різко зросли, і ринок сприйматиме це як індикатор фізичної нафти, можливо, фінансових нафтових контрактів, а також дипломатичного прогресу", — написав у нотатці керівник досліджень Sparta Commodities Ніл Кросбі. "Схоже, ми залишимося в цьому ведмежому настрої уникнення ризику й оптимізму доти, доки щось не зміниться".

Нагадаємо:

Попри домовленість про відкриття й розмінування головних маршрутів, Іран 20 червня знову оголосив протоку закритою після ударів Ізраїлю по Лівану.

Понад 400 великих суден утримують позиції на східному боці Ормузької протоки, поки оператори танкерів чекають на ширше відкриття маршруту після переговорів США та Ірану.

Потік нафти через Ормузьку протоку йде найшвидшими темпами від початку війни з Іраном — попри заяви Тегерана, що ключовий світовий судноплавний вузол закритий.