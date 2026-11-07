У низці областей країни запровадили аварійні відключення світла

У частині регіонів України запровадили аварійні відключення електроенергії через наслідки російських обстрілів.

Про це повідомляють обласні обленерго.

Зокрема за командою "Укренерго" аварійні відключення діють на Сумщині, Черкащині, Чернігівщині, Київщині.

На Житомирщині аварійні відключення запровадили, але протягом години скасували.

Екстрені відключення запроваджують через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок російських обстрілів. Під час них попередньо анонсовані графіки не діють.

Нагадаємо:

У ніч з 6 на 7 листопада російські загарбники нанесли комбіновану атаку по Україні, загалом росіяни застосували 172 дрони і 36 балістичних ракет. Всі ракети – по Києву та області, де ворог бив по енергетиці та інфраструктурі.