Аварійні відключення запровадили у Київській області

За командою НЕК "Укренерго" запроваджено екстрені відключення світла у Київській області.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Екстрені відключення запроваджують через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок російських обстрілів. Під час них попередньо анонсовані графіки не діють.

"В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі", – зазначили у повідомленні.

Нагадаємо:

У ніч з 6 на 7 листопада російські загарбники нанесли комбіновану атаку по Україні, загалом росіяни застосували 172 дрони і 36 балістичних ракет. Всі ракети – по Києву та області, де ворог бив по енергетиці та інфраструктурі.