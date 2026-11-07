Аварійні відключення запровадили у Київській області
Аварійні відключення запровадили у Київській області
За командою НЕК "Укренерго" запроваджено екстрені відключення світла у Київській області.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Екстрені відключення запроваджують через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок російських обстрілів. Під час них попередньо анонсовані графіки не діють.
"В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі", – зазначили у повідомленні.
Нагадаємо:
У ніч з 6 на 7 листопада російські загарбники нанесли комбіновану атаку по Україні, загалом росіяни застосували 172 дрони і 36 балістичних ракет. Всі ракети – по Києву та області, де ворог бив по енергетиці та інфраструктурі.
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