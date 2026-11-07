Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Аварійні відключення запровадили у Київській області

Володимир Тунік-Фриз — 7 листопада, 13:33
Аварійні відключення запровадили у Київській області
Аварійні відключення запровадили у Київській області

За командою НЕК "Укренерго" запроваджено екстрені відключення світла у Київській області.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Екстрені відключення запроваджують через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок російських обстрілів. Під час них попередньо анонсовані графіки не діють.

"В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі", – зазначили у повідомленні.

Нагадаємо:

У ніч з 6 на 7 листопада російські загарбники нанесли комбіновану атаку по Україні, загалом росіяни застосували 172 дрони і 36 балістичних ракет. Всі ракети – по Києву та області, де ворог бив по енергетиці та інфраструктурі.

енергетика
Економічні підсумки дня у вашій пошті
Я погоджуюся на створення особистого кабінету для керування розсилкою та отримання листів від "Економічної правди". Відписатися від розсилки можна будь-коли.

Останні новини