Блекаут на Дніпропетровщині: світло зникло у понад 600 тисяч споживачів

Українська правда

Вранці 8 листопада на Дніпропетровщині через російські обстріли енергосистеми без світла залишилися понад 600 тисяч споживачів.

Джерело: ДТЕК, голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа

Пряма мова Ганжі: "Понад 600 тисяч споживачів залишилися без електрики у Дніпровському, Кам'янському, Самарівському, Павлоградському та Синельниківському районах через ворожі атаки на енергосистему".

Деталі: Як повідомили в ДТЕК, нічна атака росіян пошкодила важливі енергообʼєкти області.

Лікарні та об'єкти критичної інфраструктури переходять на роботу від генераторів.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Передісторія: