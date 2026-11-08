Блекаут на Дніпропетровщині: світло зникло у понад 600 тисяч споживачів
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Вранці 8 листопада на Дніпропетровщині через російські обстріли енергосистеми без світла залишилися понад 600 тисяч споживачів.
Джерело: ДТЕК, голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа
Пряма мова Ганжі: "Понад 600 тисяч споживачів залишилися без електрики у Дніпровському, Кам'янському, Самарівському, Павлоградському та Синельниківському районах через ворожі атаки на енергосистему".
Деталі: Як повідомили в ДТЕК, нічна атака росіян пошкодила важливі енергообʼєкти області.
Лікарні та об'єкти критичної інфраструктури переходять на роботу від генераторів.
Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
Передісторія:
- Ввечері 7 листопада у місті Дніпро внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру понад 60 тисяч споживачів залишилися без електроенергії.
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