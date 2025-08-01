Імпорт газу в Україну за рік зріс в 16 разів

В липні обсяги імпорту природного газу до України зросли до найвищого рівня за майже два роки з вересня 2023 р., досягнувши 833 млн куб м. У порівнянні з червнем (539 млн куб м) обсяги імпорту зросли у 1,5 рази, а у порівнянні з липнем 2024 р. (52 млн куб м) – у 16 разів.

Про це свідчать дані ExPro.

Експерти зазначають, що зростання обсягів імпорту природного газу в липні пов’язано з продовженням підготовки до наступного опалювального сезону в частині закачування газу до підземних сховищ.

За інформацією експертів, найбільше газу в липні імпортовано з Угорщини – 300 млн куб м або 36% усього імпорту. Також природний газ надходив зі Словаччини – 268 млн куб м (32,2%), Польщі – 260 млн куб м (31,2%) та Трансбалканського напрямку – 5,1 млн куб м (0,6%).

Більша частина газу з Трансбалканського напрямку йшла з Греції за новим спільним маршрутом бронювання потужностей (Маршрут 1) – 5 млн куб м. Газ цим маршрутом імпортували приватні компанії, інформує ExPro.

Загалом, як свідчать дані аналітики, Україна за 7 місяців 2025 р. збільшила обсяги імпорту природного газу в 13 разів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, до 2,93 млрд куб м.

Більшу частину природного газу імпортував "Нафтогаз" – майже 90%, приватні компанії – понад 10%. Найбільше газу в 2025 р. імпортовано з Угорщини – 1,47 млрд куб м (50%), з Польщі – 760 млн куб м (25,95%), зі Словаччини – 698 млн куб м (23,85%) та з Трансбалканського напрямку – 5 млн куб м (0,2%).

Як зазначає міністерка енергетики України Світлана Гринчук, ціль України – накопичити у підземних сховищах не менше 13,2 млрд куб м природного газу до 1 листопада. За оцінками ExPro, для досягнення цілі потрібно імпортувати близько 1,7 млрд куб м природного газу в серпні-жовтні.

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Нагадаємо:

Наприкінці липня Україна здійснила свою першу імпортну поставку азербайджанського газу через Трансбалканський коридор. Перші поставки здійснюються тестовим маршрутом через Болгарію та Румунію до українського кордону.