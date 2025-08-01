Импорт газа в Украину за год вырос в 16 раз

В июле объемы импорта природного газа в Украину выросли до самого высокого уровня за почти два года с сентября 2023 г., достигнув 833 млн куб м. По сравнению с июнем (539 млн куб м) объемы импорта выросли в 1,5 раза, а по сравнению с июлем 2024 г. (52 млн куб м) - в 16 раз.

Об этом свидетельствуют данные ExPro.

Эксперты отмечают, чторост объемов импорта природного газа в июле связан с продолжением подготовки к следующему отопительному сезону в части закачки газа в подземные хранилища.

По информации экспертов,больше всего газа в июле импортировано из Венгрии - 300 млн куб м или 36% всего импорта. Также природный газ поступал из Словакии - 268 млн куб м (32,2%), Польши - 260 млн куб м (31,2%) и Трансбалканского направления - 5,1 млн куб м (0,6%).

Большая часть газа с Трансбалканского направления шла из Греции по новому совместному маршруту бронирования мощностей (Маршрут 1) - 5 млн куб м. Газ по этому маршруту импортировали частные компании, информирует ExPro.

В целом, как свидетельствуют данные аналитики, Украина за 7 месяцев 2025 г. увеличила объемы импорта природного газа в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,93 млрд куб м.

Большую часть природного газа импортировал "Нафтогаз" - почти 90%, частные компании - более 10%. Больше всего газа в 2025 г. импортировано из Венгрии - 1,47 млрд куб м (50%), из Польши - 760 млн куб м (25,95%), из Словакии - 698 млн куб м (23,85%) и с Трансбалканского направления - 5 млн куб м (0,2%).

Как отмечает министр энергетики Украины Светлана Гринчук, цель Украины - накопить в подземных хранилищах не менее 13,2 млрд куб м природного газа до 1 ноября. По оценкам ExPro, для достижения цели нужно импортировать около 1,7 млрд куб м природного газа в августе-октябре.

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Напомним:

В конце июля Украина осуществила свою первую импортную поставку азербайджанского газа через Трансбалканский коридор. Первые поставки осуществляются тестовым маршрутом через Болгарию и Румынию до украинской границы.