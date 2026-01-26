Українська правда
"Укрексімбанк" закриє центральне відділення та низку підрозділів

Віктор Волокіта — 26 січня, 17:07
Укрексімбанк закриє центральне відділення та низку підрозділів

Правління державного "Укрексімбанку" ухвалило рішення про закриття центрального відділення у Києві, а також філій банку у Тернополі та Чернівцях.

Про це йдеться в повідомлення банку у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), рішення прийнято 21 січня 2026 року у межах трансформації регіональної мережі та для поліпшення операційної ефективності, передає "Інтерфакс-Україна".

Останнім робочим днем зазначених підрозділів визначено 27 квітня 2026 року.

Водночас у Луцьку, Рівному та Хмельницькому на базі філій буде утворено представництва.

За інформацією банку, центральне відділення у Києві (вул.Німецька, 5), філія у Тернополі (вул.Митрополита Шептицького, 21) та філія у Чернівцях (вул.Головна, 183) обслуговують клієнтів корпоративного та середнього бізнесу, муніципалітетів і комунального сектору, а також роздрібних клієнтів.

Окремими рішеннями правління ухвалило рішення про припинення діяльності філій у Луцьку (вул.Богдана Хмельницького, 5), Рівному (вул.Соборна, 2) та Хмельницькому (вул.Прибузька, 14/1) та утворення на їхній базі представництв, першим робочим днем яких визначено 28 квітня 2026 року.

Нагадаємо:

У листопаді 2025 року повідомлялося, що у першій п'ятірці найприбутковіших банків державний "Укрексімбанк" утримав четверту позицію з чистим прибутком 6,96 млрд грн, що на 18,5% більше, ніж торік.

