"Нафтогаз" привлек от "Укрэксимбанка" более 2,4 миллиарда

Группа Нафтогаз привлекла 2,445 млрд грн дополнительного финансирования в рамках стратегического партнерства с государственным АО "Укрэксимбанк".

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Говорится, чтосредства будут направлены на финансирование производственных нужд АО "Укргаздобыча".

"Это - еще одна практическая помощь в подготовке к осенне-зимнему периоду. Спасибо Кабинету Министров Украины, Укрэксимбанк за поддержку и доверие", - отметил председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

Напомним:

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) 14 сентября впервые с начала года превысили прошлогодние значения, достигнув 12,055 млрд куб м.