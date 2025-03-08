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На Одещині відновили живлення для понад 100 тисяч осель після обстрілів

Володимир Тунік-Фриз — 8 березня, 16:00
На Одещині відновили живлення для понад 100 тисяч осель після обстрілів
Getty Images

Енергетики ДТЕК відновили живлення для 130 тисяч споживачів після трьох тижнів обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Впродовж трьох тижнів ворог систематично руйнує енергетичні об’єкти Одеської області. Енергетикам вдалося повернути світло в понад 130 тисяч осель", – йдеться у повідомленні.

В ДТЕК зазначили, що через значні руйнування частина осель Одеської області все ще залишається без світла.

Там додали, що працюють, аби відновити живлення для всіх.

Нагадаємо:

Росіяни сьомий раз завдали удару по одеській енергетиці, що належить компанії ДТЕК.

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Одеса

На Одещині відновили живлення для понад 100 тисяч осель після обстрілів
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