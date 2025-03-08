В Одесской области восстановили питание для более 100 тысяч домов после обстрелов
Getty Images
Энергетики ДТЭК восстановили питание для 130 тысяч потребителей после трех недель обстрелов.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"В течение трех недель враг систематически разрушает энергетические объекты Одесской области. Энергетикам удалось вернуть свет в более 130 тысяч домов", - говорится в сообщении.
В ДТЭК отметили, что из-за значительных разрушений часть домов Одесской области все еще остается без света.
Там добавили, что работают, чтобы восстановить питание для всех.
Напомним:
Россияне седьмой раз нанесли удар по одесской энергетике, принадлежащей компании ДТЭК.