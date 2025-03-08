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В Одесской области восстановили питание для более 100 тысяч домов после обстрелов

Владимир Туник-Фриз — 8 марта, 16:00
В Одесской области восстановили питание для более 100 тысяч домов после обстрелов
Getty Images

Энергетики ДТЭК восстановили питание для 130 тысяч потребителей после трех недель обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"В течение трех недель враг систематически разрушает энергетические объекты Одесской области. Энергетикам удалось вернуть свет в более 130 тысяч домов", - говорится в сообщении.

В ДТЭК отметили, что из-за значительных разрушений часть домов Одесской области все еще остается без света.

Там добавили, что работают, чтобы восстановить питание для всех.

Напомним:

Россияне седьмой раз нанесли удар по одесской энергетике, принадлежащей компании ДТЭК.

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Одесса

В Одесской области восстановили питание для более 100 тысяч домов после обстрелов
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