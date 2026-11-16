Росіяни вдарили по об'єктах енергетики на Черкащині: частина людей – без електрики

Українська правда

Внаслідок атаки російських окупаційних військ у Черкаській області знеструмлено частину споживачів.

Джерело: глава Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Facebook

Пряма мова: "За добу силами та засобами ППО знищено три російські БпЛА в межах області.

Під прицілом РФ – наша енергетика. У Звенигородському районі атаковано кілька об'єктів. Внаслідок цього частина споживачів наразі без електропостачання".

Деталі: Табурець запевнив, що всі необхідні служби працюють.

Крім того, за даними ОВА, ворожий дрон влучив по території недіючого підприємства. Повідомляється, що пожежу ліквідовано.

Звернень від населення щодо пошкодження майна не надходило.