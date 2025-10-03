На Одещині повернули світло понад 100 тисячам родин після зливи
На Одещині повертають світло після негоди
ДТЕК
З 30 вересня Одеську область накрили аномальні зливи, які призвели і до відключень світла, енергетики почали його поступово повертати.
Про це повідомляє ДТЕК.
"Сьогодні нам вдалося усунути всі основні пошкодження на енергетичних обʼєктах та повернути світло для 160 тисяч родин в 274 населених пунктах", – йдеться у повідомленні.
У ДТЕК зазначили, що продовжують працювати над точковими заявками.
Нагадаємо:
Дев'ять людей, серед яких дитина, загинули внаслідок негоди у місті Одеса.
В Одесі 30 вересня зафіксували випадіння 1,5 місячної норми опадів за день. Через негоду увесь громадський електротранспорт зупинив свою роботу.