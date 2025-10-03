На Одещині повернули світло понад 100 тисячам родин після зливи

На Одещині повертають світло після негоди

З 30 вересня Одеську область накрили аномальні зливи, які призвели і до відключень світла, енергетики почали його поступово повертати.

Про це повідомляє ДТЕК.

"Сьогодні нам вдалося усунути всі основні пошкодження на енергетичних обʼєктах та повернути світло для 160 тисяч родин в 274 населених пунктах", – йдеться у повідомленні.

У ДТЕК зазначили, що продовжують працювати над точковими заявками.

Нагадаємо:

Дев'ять людей, серед яких дитина, загинули внаслідок негоди у місті Одеса.

В Одесі 30 вересня зафіксували випадіння 1,5 місячної норми опадів за день. Через негоду увесь громадський електротранспорт зупинив свою роботу.