Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

На Курилах припинили продаж бензину для населення

Альона Кириченко — 25 серпня, 16:35
На Курилах припинили продаж бензину для населення
Getty Images

В Курильському районі, який знаходиться на Курильських островах, що входить до Сахалінської області Росії, зупинили продаж бензину АІ-92 для населення.

Про це вночі 25 серпня написав в Telegram очільник Курильського округу Костянтин Істомін.

"Зараз продаж бензину АІ-92 для населення тимчасово припинено – весь запас необхідний для спецтранспорту" – заявив він.

Також додав, що 25 серпня після обіду розвантажать нову партію бензину, про продаж якого Істомін пообіцяв повідомити додатково.

Читайте також: Рекордні ціни та дефіцит бензину. У чому причина кризи на російському ринку пального?

Нагадаємо:

Атаки українських безпілотників, які відновилися в серпні, зачепили не менше семи великих російських нафто­переробних заводів (НПЗ) і можуть завдати непоправного удару по нафто­переробній галузі країни.

бензин РФ

РФ

На Курилах припинили продаж бензину для населення
Нафтопровід "Дружба" знов атакували, постачання нафти до Угорщини зупинено – Сіярто
Як зістрибнути з російського софту

Останні новини