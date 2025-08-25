На Курилах припинили продаж бензину для населення
В Курильському районі, який знаходиться на Курильських островах, що входить до Сахалінської області Росії, зупинили продаж бензину АІ-92 для населення.
Про це вночі 25 серпня написав в Telegram очільник Курильського округу Костянтин Істомін.
"Зараз продаж бензину АІ-92 для населення тимчасово припинено – весь запас необхідний для спецтранспорту" – заявив він.
Також додав, що 25 серпня після обіду розвантажать нову партію бензину, про продаж якого Істомін пообіцяв повідомити додатково.
Нагадаємо:
Атаки українських безпілотників, які відновилися в серпні, зачепили не менше семи великих російських нафтопереробних заводів (НПЗ) і можуть завдати непоправного удару по нафтопереробній галузі країни.