На Курилах припинили продаж бензину для населення

В Курильському районі, який знаходиться на Курильських островах, що входить до Сахалінської області Росії, зупинили продаж бензину АІ-92 для населення.

Про це вночі 25 серпня написав в Telegram очільник Курильського округу Костянтин Істомін.

"Зараз продаж бензину АІ-92 для населення тимчасово припинено – весь запас необхідний для спецтранспорту" – заявив він.

Також додав, що 25 серпня після обіду розвантажать нову партію бензину, про продаж якого Істомін пообіцяв повідомити додатково.

Атаки українських безпілотників, які відновилися в серпні, зачепили не менше семи великих російських нафто­переробних заводів (НПЗ) і можуть завдати непоправного удару по нафто­переробній галузі країни.