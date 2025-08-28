На Харківщині через розгерметизацію газопроводу 56 населених пунктів були без газу

Вранці 28 серпня в Харківській області сталася розгерметизація магістрального газопроводу.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, без газопостачання залишилися 56 населених пунктів і понад 30 тисяч абонентів.

"Завдяки швидкій роботі служб вдалося уникнути масштабнішої аварії. Наразі подачу газу вже частково відновлено, бригади продовжують працювати", – зазначив він.

