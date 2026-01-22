На Дніпропетровщині та Одещині застосували екстрені відключення світла

У Дніпропетровській та Одеській областях за командою компанії "Укренерго" застосовані екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомили в ДТЕК.

В компанії нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.

"В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - додали в ДТЕК.

Нагадаємо:

Станом на ранок 22 січня у столиці залишаються без теплопостачання близько 3 тисяч житлових будинків. Також діють екстрені відключення світла.