Росія за тиждень атакувала енергетику України майже 100 разів – Міненерго

Росіяни обстріляли енергетику 94 рази за один тиждень

Впродовж тижня з 26 жовтня по 1 листопада Росія цілеспрямовано атакувала українську енергетику та нафтогазовий сектор 94 рази.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов на брифінгу.

Загалом за цей час Міненерго зафіксувало 208 інцидентів, які спричинили знищення або пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури України.

Нагадаємо:

В окремих регіонах України 2 листопада застосовують аварійні відключення електроенергії, а найскладніша ситуація з електропостачанням залишається на Київщині та Дніпропетровщині.

Російські війська вночі 2 листопада атакували енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області.