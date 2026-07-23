Росіяни атакували енергетику у трьох областях

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у трьох областях країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Мова про: Донецьку, Харківську і Чернігівську області.

"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії стабільне. Сьогодні, 23 липня, станом на 09:30, його рівень був таким самим, як попереднього дня.

Енергетики просять перенести активне користування електроенергією на 10:00-16:00.

Нагадаємо:

У середу пізно ввечері росіяни вдарили по АЗС у двох районах Сум.