На Чернігівщині вводять аварійні відключення світла поза графіком

АТ "Чернігівобленерго" ввів в регіоні додаткові відключення, які не передбачені Графіком погодинних відключень.

Про це повідомляє пресслужба товариства.

Йдеться, що на Чернігівщині навіть з урахуванням введених обмежень електропостачання, мережі перевантажені. Їхньої потужності недостатньо для одномоментного забезпечення електрикою навіть тієї невеликої кількості споживачів, яку передбачили Графіком погодинних відключень.

"Для недопущення знеструмлення усіх 100% абонентів області Товариство вимушене виконувати додаткові відключення, які не передбачені ГПВ, а це означає, що час перебування зі світлом скоротиться абсолютно у всіх абонентів", – зазначається в повідомленні.

Крім того, відключатиметься і частина тих споживачів, які у ГПВ не заведені.

"Відключення, звісно ж, будуть чергуватися, щоб кожен із вас мав хоча б мінімальну кількість годин зі світом для забезпечення першочергових побутових потреб", – підкреслили в обленерго.

Нагадаємо:

У середу 1 жовтня міський голова Славутича повідомив, що у місті відсутнє електропостачання після атаки росіян по підстанції.

У Конотопі відключили електро та водопостачання через атаки росіян по енергетичній системі.

На ранок 2 жовтня внаслідок атак ворожих ударних БПЛА є знеструмлені споживачі у кількох областях. Найскладніша ситуація на Сумщині та Чернігівщині.