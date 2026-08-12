Нафта відреагувала на закритий Ормуз та атаки на судна

Ціни на нафту зростають третій день поспіль після нових атак на судна та відмови Ірану відкрити Ормузьку протоку без поступок США.

Про це пише агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на 0,81% – до $89,63 за барель. Американська WTI додала 0,85% і коштувала $83,91.

У понеділок нафта підскочила приблизно на 5% через згасання надій на мирну угоду між США та Іраном. У вівторок ціни зросли ще більш ніж на долар і завершили торги на максимумі з 31 липня.

Того ж дня американські військові та підтримувані Іраном хусити повідомили про окремі атаки на судна поблизу Ормузької та Баб-ель-Мандебської проток.

Високопоставлений іранський посадовець Мохсен Резаї заявив, що Ормузька протока залишатиметься закритою, доки США не погодяться розморозити активи Ірану та виконати інші вимоги Тегерана.

У понеділок через протоку пройшли лише шість суден проти 125–140 на день до початку війни.

Зростання цін стримують дані про запаси нафти у США. За оцінкою Американського інституту нафти, за тиждень вони збільшилися на 9,1 млн барелів, хоча ринок очікував скорочення.

Нагадаємо:

15 червня США та Іран уклали угоду про припинення бойових дій і відкриття Ормузької протоки, після чого нафта подешевшала приблизно на $4.

Вже 11 серпня ціна на нафту марки Brent зросла на 1,77% до попереднього дня і становила 89,3 дол. за барель, а WTI – на 2% та становила 83,77 дол. за барель.