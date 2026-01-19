Міненерго припинило повноваження глави "Оператора ринку"
Міністерство енергетики припинило повноваження Олександра Гавви як генерального директора АТ "Оператор ринку".
Про це йдеться у системі розкриття інформації SMIDA, передає "Інтерфакс-Україна".
"Припинено повноваження у зв'язку із закінченням строку дії контракту №1 з генеральним директором АТ "Оператор ринку" від 19 січня 2023 року, укладеного між товариством та Олександром Гаввою", – йдеться у повідомленні АТ у SMIDA 19 січня.
Гавва перебував на посаді з 19 січня 2023 року, коли був призначений гендиректором "Оператора ринку" його наглядовою радою.
Про нового керівника товариства поки невідомо.
Нагадаємо:
Міністерство енергетики, яке одноосібно здійснює повноваження та функції загальних зборів АТ "Оператор ринку", скасувало свій наказ від 6 січня 2026 року про призначення на наступний трирічний термін гендиректором товариства Олександра Гавви.
Зараз триває відбір трьох незалежних членів та двох представників держави у наглядову раду "Оператор ринку". У першої групи закінчився термін контракту, представники держави були звільнені після оприлюднення справи НАБУ/САП "Мідас" в рамках оновлення наглядових рад державних енергетичних компаній.
Гавва називався одним з кандидатів на залишення посади з призначенням міністром енергетики Дениса Шмигаля.
"Оператор ринку" як державне підприємство утворене 18 червня 2019 року. Компанія відповідає за організацію купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку, допомагає забезпечити баланс між попитом та пропозицією на ринку електричної енергії.