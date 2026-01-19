Українська правда
Міненерго припинило повноваження глави "Оператора ринку"

Віктор Волокіта — 19 січня, 19:56
Міненерго припинило повноваження глави Оператора ринку
Олександр Гавва
e-b.com.ua

Міністерство енергетики припинило повноваження Олександра Гавви як генерального директора АТ "Оператор ринку".

Про це йдеться у системі розкриття інформації SMIDA, передає "Інтерфакс-Україна".

"Припинено повноваження у зв'язку із закінченням строку дії контракту №1 з генеральним директором АТ "Оператор ринку" від 19 січня 2023 року, укладеного між товариством та Олександром Гаввою", – йдеться у повідомленні АТ у SMIDA 19 січня.

Гавва перебував на посаді з 19 січня 2023 року, коли був призначений гендиректором "Оператора ринку" його наглядовою радою.

Про нового керівника товариства поки невідомо.

Читайте також: Уся енергетична рать. Як попри гучні корупційні скандали Галущенко збільшує свій вплив на енергетику України

Нагадаємо:

Міністерство енергетики, яке одноосібно здійснює повноваження та функції загальних зборів АТ "Оператор ринку", скасувало свій наказ від 6 січня 2026 року про призначення на наступний трирічний термін гендиректором товариства Олександра Гавви.

Зараз триває відбір трьох незалежних членів та двох представників держави у наглядову раду "Оператор ринку". У першої групи закінчився термін контракту, представники держави були звільнені після оприлюднення справи НАБУ/САП "Мідас" в рамках оновлення наглядових рад державних енергетичних компаній.

Гавва називався одним з кандидатів на залишення посади з призначенням міністром енергетики Дениса Шмигаля.

"Оператор ринку" як державне підприємство утворене 18 червня 2019 року. Компанія відповідає за організацію купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку, допомагає забезпечити баланс між попитом та пропозицією на ринку електричної енергії.

