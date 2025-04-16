Міненерго не отримувало офіційної позиції Болгарії щодо відмови продавати ядерні реактори – ЗМІ

Міністерство енергетики не отримувало офіційної позиції уряду Болгарії щодо відмови продавати ядерні реактори Україні, отже "будь-які коментарі є передчасними".

Про це повідомили "Суспільному" у відомстві.

У міністерстві зазначили, що Україна зацікавлена в придбанні обладнання для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС відповідно до рішення Верховної Ради.

"Добудова Хмельницької АЕС — важливий проєкт для енергетичної безпеки України. Ми переконані, що угода щодо купівлі обладнання є взаємовигідною для обох країн", — наголосили в Міненерго.

Нагадаємо:

Спочатку болгарська сторона запропонувала переглянути ціну поставки реакторів для енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС. Йшлося про 600 млн дол, але тепер Болгарія хоче 700 млн дол.

Згодом віцепрем'єр Болгарії і голови Болгарської соціалістичної партії (БСП) Атанас Зафіров заявив, що Болгарія не продаватиме Україні реактори з АЕС "Белене" для Хмельницької АЕС.